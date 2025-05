Transmettre autrement, avec légèreté.

Le collectif Testament Solidaire prend la parole pour la première fois avec une campagne imaginée par l’agence Big Success, qui choisit l’émotion et la simplicité pour parler de transmission. Diffusé en ligne depuis le 12 mai, le film met en scène un père annonçant à sa famille son intention de soutenir une cause via son testament, sans léser ses proches. Portée par une mise en scène légère et décalée, la campagne cherche à désamorcer les tabous autour du legs solidaire, en faisant un geste accessible et porteur de sens. Une version courte est prévue prochainement pour la télévision.

La musique de la pub Testament Solidaire 2025 est Partir un jour des 2Be3.

La pub Testament Solidaire 2025



La musique de la pub Testament Solidaire 2025