Il est temps de tout laisser derrière vous.

Les vacances approchent, et avec elles, la sempiternelle incertitude : vais-je me faire cambrioler cette année ? Bien que la réponse soit généralement non, la possibilité non négligeable d’un oui en hante plus d’un. C’est pourquoi IMA Protect prend les choses en main, et vous promet une sécurité sans inquiétude. Le rêve, non ? Bon, visiblement, pas pour les enfants.

La musique de la pub IMA Protect 2025 est Partir un jour de 2 BE 3.

