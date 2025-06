“Reach for the crown”.

Vous n’êtes pas sans savoir que le tournoi de Roland-Garros est en train de se dérouler à cet instant même, et que le monde entier à les yeux rivés sur Paris pour savoir qui seront le roi et la reine du tennis cette année. Visiblement, Rolex parie sur Carlos Alcaraz en poursuivant sa collaboration avec le champion de 2024.

La musique de la pub Rolex 2025 avec Carlos Alcaraz est Take Me Out de Franz Ferdinand.

