Musique de la pub de Prada 2025 : parfum Paradigme avec Tom Holland 2025

L’araignée a trouvé son chemin.

Les marques de luxe et de parfums sont de grandes habituées aux célébrités. Cette fois, c’est Prada, qui réunit ces deux catégories, qui fait appel à sa propre star hollywoodienne : Peter Park… enfin, Tom Holland pour son parfum Paradigme. Et tout ça pour un résultat que nous ne pouvons qu’applaudir. Il faut dire que derrière la caméra, on retrouve le réalisateur Thomas Vinterberg (Festen, La Chasse, Drunk).

La musique de la pub Prada avec Tom Holland 2025 est une reprise de Apricots de Bicep.

La pub Prada – parfum Paradigme avec Tom Holland 2025

La musique de la pub Prada – parfum Paradigme avec Tom Holland 2025