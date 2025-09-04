Home sweet home.

IKEA, accompagnée par l’agence Buzzman, dévoile une nouvelle campagne de rentrée baptisée « Encore une campagne IKEA faite maison », déployée en TV, VOL, OOH et DOOH à partir du 1ᵉʳ septembre. Deux films mettent en scène, d’un côté, un père de famille qui s’évade en cuisinant sur du rap américain, et, de l’autre, un couple de jeunes retraités qui se laisse porter par « Making New Friends » de Jeanie Tracy.

Ces ambiances contrastées incarnent la promesse d’IKEA : la cuisine comme espace apaisant et libérateur, rendu possible grâce à des équipements bien pensés et des ustensiles intelligents. Avec cette bande-son chaleureuse et inattendue, la marque transforme l’acte quotidien de cuisiner en rituel de bien-être domestique.

La musique de la pub IKEA 2025 – « Encore une campagne IKEA faite maison » est Million dollar Legs, de The Outlaw Four et Making New friends, de Jeanie Tracy.

La pub IKEA 2025 – « Encore une campagne IKEA faite maison »

