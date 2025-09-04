Musique de la pub IKEA 2025 – « Encore une campagne IKEA faite maison »

Par la Réclame le 04/09/2025 - Agence : BUZZMAN

Temps de lecture : 1 min

Home sweet home.

IKEA, accompagnée par l’agence Buzzman, dévoile une nouvelle campagne de rentrée baptisée « Encore une campagne IKEA faite maison », déployée en TV, VOL, OOH et DOOH à partir du 1ᵉʳ septembre. Deux films mettent en scène, d’un côté, un père de famille qui s’évade en cuisinant sur du rap américain, et, de l’autre, un couple de jeunes retraités qui se laisse porter par « Making New Friends » de Jeanie Tracy. 

Ces ambiances contrastées incarnent la promesse d’IKEA : la cuisine comme espace apaisant et libérateur, rendu possible grâce à des équipements bien pensés et des ustensiles intelligents. Avec cette bande-son chaleureuse et inattendue, la marque transforme l’acte quotidien de cuisiner en rituel de bien-être domestique.

La musique de la pub IKEA 2025 – « Encore une campagne IKEA faite maison » est Million dollar Legs, de The Outlaw Four et Making New friends, de Jeanie Tracy.

La pub IKEA 2025 – « Encore une campagne IKEA faite maison » 

La musique de la pub IKEA 2025 – « Encore une campagne IKEA faite maison » 

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : IKEA
  • Agence : Buzzman
  • Artistes : Jeanie Tracy / The Outlaw Four

Recommandé pour vous

IKEA lance son festival food & musique pour la Paris Design Week

IKEA lance son festival food & musique pour la Paris Design Week

Marques

Mother sort une campagne de m*rde pour IKEA

Mother sort une campagne de m*rde pour IKEA

Insolite

Pour ses matelas, IKEA utilise des témoignages clients d’un nouveau genre

Pour ses matelas, IKEA utilise des témoignages clients d’un nouveau genre

Marques

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : Caribou

Scan booksponsorisé

Projets stratégiques : moins de blabla, plus de tadaa !

Projets stratégiques : moins de blabla, plus de tadaa !

Agence : Babel

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant