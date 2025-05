Encore plus de cookies.

Häagen-Dazs annonce en ce mois de mai, en France, une nouvelle recette pour son parfum emblématique Cookies & Cream. La campagne met en avant une promesse claire : « Encore. Plus. De. Cookies. » Avec 80 % de morceaux de cookies en plus par rapport à la version précédente, la marque entend renforcer l’attrait de cette référence déjà populaire. Le support de communication n’est pas précisé, mais le message joue sur la simplicité et l’abondance pour séduire les amateurs de cette glace culte.

La musique de la pub Häagen-Dazs 2025 : Cookies & Cream reste à identifier, peut-être s’agit-il d’une composition originale. Si vous avez l’information, n’hésitez pas à nous écrire à [email protected]

La pub Häagen-Dazs 2025 : Cookies & Cream