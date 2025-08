La nature a parfois un sale caractère

Avec Engineered for Whatever, Columbia opère un virage aussi spectaculaire qu’absurde. La marque outdoor, accompagnée par adam&eveDDB, signe sa première campagne mondiale d’envergure depuis dix ans. Loin des clichés de l’aventure paisible, le film réalisé par Henry-Alex Rubin met en scène des explorateurs malmenés par une nature imprévisible, et même un cameo grinçant d’Aron Ralston. Une manière pour Columbia d’affirmer que ses équipements ne sont pas juste faits pour survivre dehors, mais pour y régner. La marque muscle son discours pour séduire une génération avide d’authenticité et d’intensité.

La musique de la pub Columbia 2025 est une reprise décalée thrash metal de Blue Skies d’Irving Berlin.

La pub Columbia 2025

La musique de la pub Colombia 2025