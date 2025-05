Musique de la pub Beats by Dre 2025 avec Lamine Yamal

À la recherche du son parfait.

Beats by Dre présente le nouveau dirigeant de « Lamine Records » dans cette campagne tout en musique : Lamine Yamal. Celui-ci recherche la musique idéale pour se préparer à un match en Ligue des Champions. Il croise alors son ami, le rappeur Morad, mais finit par trouver la musique idéale en prenant le casque d’un jeune fan sortant de l’ascenseur. Les casques Beats semblant alors autonomes, comme si la musique leur arrivait directement, sans dépendance au smartphone.

Les musiques de la pub Beats by Dre avec Lamine Yamal sont Really Got It de Jerreau, No me Duele de Morad et Bubble d’Equiknoxx.

La pub Beats by Dre avec Lamine Yamal

La 1ère musique de la pub Beats by Dre avec Lamine Yamal

La 2ᵉ musique de la pub Beats by Dre avec Lamine Yamal

La 3ᵉ musique de la pub Beats by Dre avec Lamine Yamal