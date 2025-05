Fromage en action.

Avec sa nouvelle campagne The Fun Kind of Good, Babybel mise sur l’humour et l’animation pour prouver qu’un en-cas sain n’a rien d’ennuyeux. Dans ce mini-film à l’esthétique cinématographique, les célèbres petits fromages prennent vie et embarquent dans une journée trépidante, du métro à la salle de sport, avant d’être rattrapés par… leur propre emballage. En jouant sur l’incarnation de ses produits, Babybel rend ses fromages vivants pour montrer de façon ludique qu’ils s’adaptent à tous les moments de la journée. Cette mise en scène créative permet de souligner la polyvalence de Babybel en tant qu’en-cas sain et pratique, tout en renforçant son capital sympathie auprès d’un public familial.

La musique de la pub Babybel 2025 est I’m your baby de LUN3 et Sam Quealy.

La pub Babybel 2025

La musique de la pub Babybel 2025