Musique de la pub iPhone 17 Pro avec Dua Lipa

Par la Réclame le 12/09/2025

Temps de lecture : 1 min

Filmée sous tous les angles.

Apple vient de donner un avant-goût de son iPhone 17 Pro et de l’iPhone Air à Dua Lipa, en immortalisant une journée de sa tournée Radical Optimism via ces deux nouveaux modèles. Diffusée sur Instagram quelques jours avant les précommandes, cette opération signée TBWA\Media Arts Lab illustre la puissance d’un lancement produit dopé par la fanbase d’une star. En misant sur la proximité entre fans et artiste, Apple conjugue innovation et storytelling, tout en démontrant les capacités techniques de ses nouveaux appareils à travers une expérience immersive déjà virale.

La musique de la pub Apple pour l’iPhone 17 Pro et iPhone Air avec Dua Lipa est Training Season de Dua Lipa.

La pub Apple pour l’iPhone 17 et iPhone Air avec Dua Lipa

La musique de la pub Apple pour l’iPhone 17 et iPhone Air avec Dua Lipa

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : Apple
  • Célébrité : Dua Lipa
  • Pays : Global
  • Diffusion : Septembre 2025

