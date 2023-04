Ce commerce parisien nous fait fondre avec sa drôle de mascotte

Pas de buddy buddy avant de faire vos prières du soir.

Amateurs de plaisirs gourmands et de concepts food insolites, réjouissez-vous ! Buddy Buddy, le coffee shop bruxellois spécialisé dans les purées de fruits secs et qui a réussi à rendre les Belges encore plus accros aux noix qu’à la bière, est arrivé à Paris en mars dernier. Pour célébrer cette nouvelle, la marque a mis les petits plats dans les grands en concoctant un mini-film de présentation sur leur site mettant en scène un drôle de personnage parcourant les rues de la capitale. Une chose est sûre, s’il est praliné lui aussi, nous n’en ferons qu’une bouchée.

Si à l’avenir, vous cherchez à vous rendre à l’expérience gustative de Buddy Buddy, sachez qu’elle sera située au 15 rue de Marseille à Paris, à deux pas du canal Saint-Martin. Pour ne pas vous perdre en route, vous pouvez toujours tenter de suivre les “Buddy men” – appelons les ainsi – qui se baladent dans le quartier. Bon, pour être honnête, ce n’est pas tout à fait vrai, mais la direction artistique du clip est tellement captivante de réalisme qu’elle vous donnera l’impression de les voir partout dans les rues de Paris. Croyez-le ou non, vous n’allez jamais avoir autant envie qu’on vous casse les noix, quitte à ce que cela vous coûte bonbon.