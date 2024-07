Les meilleures publicités des Jeux Olympiques de Paris 2024

À vos marques !

Après des années de préparation, le jour J est enfin arrivé. Le monde a les yeux rivés sur la France, et les Jeux Olympiques de Paris 2024 s’apprêtent enfin à débuter. Il y a 7 ans déjà, on apprenait que la France accueillerait l’événement historique, ce qui a laissé le temps aux marques d’exploiter la compétition dans de nombreux spots publicitaires.

Voici un retour sur les meilleures publicités sur les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Paris 2024

Le comité d’organisation des Jeux est lui-même à l’origine de plusieurs publicités teasing de l’événement.

Il y a 5 ans, la France réunissait ses plus grands athlètes dans un spot d’1’30 min baptisé “Le Sport peut tout changer” pour fédérer et réveiller le sportif qui sommeille en chacun de nous.

Dans une autre campagne, naturellement appelée “Merci”, le comité a pris le temps de remercier ses sponsors Des “merci” prononcés sous toutes leurs formes par les athlètes des différentes disciplines olympiques.

Nike

Dans sa dernière campagne calibrée pour les JO, le swoosh revient à ses fondamentaux : gagner n’est pas pour tout le monde. Il faut des qualités, certes, mais aussi des « défauts » pour se hisser aux sommets sans éprouver le moindre état d’âme. Est-ce que ça fait de ces athlètes de mauvaises personnes ou simplement les champion.nes qu’ils/elles sont ?

Channel 4

Channel 4 abandonne le thème des « Superhumans » pour une approche authentique. Le film met en scène les athlètes paralympiques comme des compétiteurs d’élite, en personnifiant des adversités sportives telles que la gravité et la friction.

Nike

Nike prend le parti de mettre en avant l’équipe des réfugiés, composée des athlètes qui ne peuvent pas représenter leur pays lors de ces Olympiades. La marque rappelle les valeurs inclusives du sport dans lequel seule la performance et la réussite comptent.

Alibaba

Alibaba célèbre la mixité dans la compétition dans une campagne nommée “To The Greatness of HER”. La société utilise l’IA pour colorer les images d’époque, permettant de rendre hommage aux femmes pionnières des Jeux Olympiques.



Accor x Paris 2024

Lorsque vous voyagez jusqu’à Paris pour assister aux Jeux, vous avez envie d’être bien accueillis. Pas de problème, Accor est là pour ça. Toutes les petites mains du partenaire de Paris 2024 sont mobilisées pour rendre votre séjour inoubliable. Même si cela signifie qu’il faut parcourir Paris une glace à la main, telle la flamme Olympique.

LVMH

En tant que partenaire premium des Jeux, LVMH a également proposé une campagne digne de ce nom, alliant la beauté de la ville de Paris avec la mise en avant de sa team athlètes. Entre jeux de lumières et de reflets, LVMH fait de l’événement une pièce luxueuse.

Omega

Les athlètes sont des grands, dans tous les sens du terme. Bien que brillants dans leurs disciplines, ils sont surtout les géants de la dernière publicité Omega, chronométreur officiel des JO, mais aussi parfois les plus petits, furtifs et efficaces.

Heetch

Les Jeux Olympiques nous réservent pleins de surprises, mais une chose est sûre : se déplacer dans Paris pendant la compétition va s’avérer extrêmement compliqué. Entre les trains de la SNCF qui subissent des attaques, les périmètres de sécurité et les fameux QR Codes, prendre un VTC se trouve être une des meilleures alternatives.

Alors pour assurer aux Parisiens d’être disponible pour les servir, la marque Heetch fait de la pub… pour Uber, son concurrent. La stratégie : diriger tous les touristes vers les Uber, pour laisser les Heetch aux Franciliens. Brillant !

Decathlon

Est-ce que tous les sports se jouent ? À cette question, Decathlon, partenaire des Jeux, répond à l’affirmative. On joue au football, eh bien on peut également jouer au 100m, jouer à l’escrime, et surtout, jouer à gagner des médailles et à faire briller la France.

Corona

La marque de bière profite des Jeux pour faire un parallèle avec les moments de détente que sont les vacances. Bien que la compétition ne soit pas de tout repos pour les sportifs, ils sont vécus avec une grande intensité, au même titre que les heures inoubliables passées sur la plage avec un groupe d’amis. Corona dédie sa campagne à tous les moments en or, d’où son titre : “For Every Golden Moment”.

Coca-Cola

Se rassembler est l’une des valeurs essentielles du sport, et aussi une conséquence évidente des Jeux, qui réunit les supporters du monde entier. C’est ce que Coca-Cola, qui est partenaire monde du CIO, souhaite fêter dans sa pub “It’s Magic When the World Comes Together”.

BBC

La chaîne anglaise a participé à la mise en avant de ces Jeux avec un magnifique film nommé “Welcome to the City of Love”. Elle présente, malgré tout, une version très romancée de Paris, ressemblant plus à la vision des touristes (enfin ceux non frappés du Syndrome de Paris). Espérons que leur déception ne sera pas trop grande à la perception des quelques défauts de la ville.

Paralympics Games

Les Jeux Paralympiques ont, eux aussi, leur mot à dire puisque dans ce film intitulé “Welcome to the Paralympics”, sont dénoncés les a priori sur ces Jeux. Avec ses airs de Pays des Merveilles, la publicité démontre le sérieux de la compétition, et le haut niveau des athlètes atteints de handicap.