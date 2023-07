Orange plonge dans le web3 pour plus de confiance

Avec un petit air de Burberry.

Le web3, vous connaissez, c’est cette tendance phare des années 2021-2022, et qui ne fait plus beaucoup parler d’elle aujourd’hui. Une « hype » chasse l’autre, et 2023 est l’année des IA génératives. Pourtant, avec le web3, la promesse était de redonner le pouvoir aux internautes grâce aux cryptomonnaies, aux NFT et aux différents métaverses.

Alors que la tendance semble aujourd’hui dans le creux de la vague, c’est Orange qui tente d’œuvrer pour un web décentralisé avec une campagne intitulée “Trust Journey”, plaçant la confiance au centre de son argumentaire. La société de télécommunications, avec Publicis Conseil, vous invite à vous lancer, vous assurant d’être là à toutes les étapes du chemin, pour vous soutenir dès que le besoin s’en fera sentir. Mais vous soutenir dans quoi, exactement ?

La confiance, c’est justement ce que le web3 promet depuis toujours, tout en ayant du mal à l’instaurer en pratique, entre spéculation sauvage, hacks en tous genres et autres « rug pulls » (pour résumer, quand l’équipe de fondateurs d’un projet crypto part avec la caisse). Qu’est-ce qui peut bien pousser Orange à communiquer sur son offre liée au web3 ? Et surtout, qu’est-ce qu’Orange peut apporter à cet univers ? Une découverte fantastique, amenée par des années de recherche ? Dur à dire avec cet obscure – mais magnifique – film publicitaire nous rappelant la danse aérienne de Burberry. Des éclaircissements futurs nous en diront certainement plus !