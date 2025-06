Les baristas sur le devant de la scène.

Après un lancement remarqué aux États-Unis, Starbucks déploie sa campagne « Hello Again » dans l’Hexagone, avec l’agence Anomaly aux commandes. Un film énergique, qui plonge dans l’effervescence quotidienne d’une boutique Starbucks, avec de vrais baristas à l’écran. En célébrant son savoir-faire et son ancrage dans le café premium, la marque signe un retour musclé sur le marché français. La campagne s’appuie sur un dispositif média large : réseaux sociaux, DOOH en centres commerciaux, plateformes de streaming et un temps fort lors de la finale de la Ligue des Champions. De quoi réveiller les amateurs de café… et de rock.

La musique de la pub Starbucks 2025 est Thunderstruck d’AC/DC.

La pub Starbucks 2025

La musique de la pub Starbucks 2025