L’émotion passe par le son

Spotify dévoile une nouvelle campagne qui met en lumière le potentiel créatif de sa plateforme publicitaire. L’objectif : montrer comment les marques peuvent tirer parti de l’audio pour créer des expériences immersives et émotionnelles, en phase avec les centres d’intérêt de leurs audiences. Portée par un sound design percutant, la campagne insiste sur la capacité de Spotify à connecter les annonceurs à des communautés engagées, en leur offrant un espace d’expression sans limites. Plus qu’un simple canal de diffusion, Spotify se positionne comme un partenaire stratégique pour les marques en quête d’impact et d’inspiration.

La musique de la pub Spotify 2025 est Run The Show de Digital Dog et Amanda Wilson.

