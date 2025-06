Musique de la pub SFR : 40 ans en 2025

SFR s'engage pour vous.

Alors que l’avenir de SFR suscite l’inquiétude du public et de la presse, l’opérateur tente de réaffirmer sa proximité avec ses clients à travers une nouvelle plateforme de marque : « SFR, on s’engage pour vous ». Réalisé par Adrien Armanet, le film publicitaire traverse 40 ans de révolutions mobiles, en dressant une fresque nostalgique de nos usages numériques. Un storytelling générationnel qui mêle mémoire collective et récit de marque, pour rappeler que SFR a toujours accompagné les grandes transitions technologiques du quotidien. Derrière cette prise de parole, un objectif clair : réinstaurer la confiance, malgré les turbulences financières en coulisse.

La musique de la pub SFR pour leurs 40 ans en 2025 est Smalltown Boy de Bronski Beat.

