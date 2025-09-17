Musique de la pub L’Oréal Paris x Mugler avec Kendall Jenner (2025)

Par la Réclame le 17/09/2025

Temps de lecture : 1 min

Quand beauté et mode se rencontrent.

L’Oréal Paris et Mugler s’associent pour une campagne sur les toits de Paris où mode et beauté se rencontrent. Kendall Jenner, ambassadrice de la collaboration, revisite les pièces iconiques de Mugler. Colin Solal Cardo signe la mise en scène, tandis que Txema Yeste joue avec la lumière et les couleurs. Entre audace visuelle et hommage à l’esprit avant-gardiste de Mugler, cette campagne transforme chaque image en moment fort et chaque plan en véritable déclaration.

La musique de la pub L’oréal x Mugler avec Kendall Jenner semble être une création originale composée pour cette campagne.

La pub L’oréal x Mugler avec Kendall Jenner

  • Annonceur 1 : L'oréal
  • Annonceur 2 : Mugler
  • Célébrité : Kendall Jenner
  • Pays : France
  • Diffusion : Septembre 2025

