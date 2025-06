Montblanc part à l’aventure.

Montblanc dévoile une nouvelle campagne percutante pour son parfum Explorer Extreme, mettant en scène un aventurier solitaire en pleine nature extrême. Tournée dans des paysages spectaculaires, la publicité mêle plans aériens et ralentis cinématographiques pour capter l’intensité du moment. On y suit un homme seul, en pleine exploration, qui avance avec détermination dans un décor naturel grandiose. Sans parole, la vidéo mise sur de belles images et une ambiance sonore intense pour transmettre un sentiment de liberté, de force et d’aventure. Une campagne simple et visuelle, fidèle à l’univers élégant et audacieux de la marque.

La musique de la pub Montblanc 2025 – parfum Explorer Extreme est Music for Meditation and Sleep, Vol. 3 de Matt Borghi.

La pub Montblanc 2025 – parfum Explorer Extreme

La musique de la pub Montblanc 2025 – parfum Explorer Extreme