Toute une histoire.

Nous savons tous que la production de boissons alcoolisées comme le vin, champagne ou encore rosé sont des traditions bien ancrées dans les plus grands domaines viticoles. Pour refléter cette histoire, la maison Miraval dévoile un film tout en beauté.

La musique de la pub Miraval 2025 – The art of Rosé est une reprise de The World Doesn’t Care de Dazed Marrow.

