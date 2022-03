Avec un "j" comme "joie".

Grâce à sa formule ultra pigmentée et à sa brosse 2-en-1, le mascara Twist Up the Volume de Bourjois transformera votre regard et le rendra plus intense. La marque présente son mascara dans un spot qui dépeint la joie de vivre de trois jeunes femmes lâchées dans la capitale, avant de terminer leur périple face à la Tour Eiffel, sur le pont de Bir-Hakeim.

La musique de la pub Bourjois : Mascara Twist Up The Volume est à découvrir après la vidéo qui suit.

Pub Bourjois : Mascara Twist Up The Volume

Musique de la pub Bourjois : Mascara Twist Up The Volume

Publicités