Musique de la pub de Lidl 2025 : ça vaut le coup

Après dix ans à défendre « Le vrai prix des bonnes choses », Lidl change de slogan et dévoile sa nouvelle signature de marque : « Lidl, ça vaut le coup ». Avec cette campagne publicitaire, l’enseigne de grande distribution veut séduire les consommateurs, rassurer les collaborateurs et valoriser ses partenaires et producteurs, en mettant en avant une promesse claire : des prix bas, une émotion partagée et une responsabilité durable.

La musique de la pub Lidl 2025 – ça vaut le coup est We Are Your Friends de Justice et Simian.

