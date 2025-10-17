Vos projets méritent un meilleur départ.

Avec sa nouvelle signature « Pour aller de l’avant. », LCL affirme sa volonté de se positionner comme la banque des projets de vie. La campagne, pensée avec l’agence Grinta, se déploie en télévision, affichage, digital et réseaux sociaux, et mise sur quatre films courts au ton décalé et humoristique, bousculant avec légèreté les codes traditionnels de la communication bancaire.

La musique de la pub LCL 2025 est Remember the Name de Fort Minor et Styles of Beyond.

La pub LCL 2025

