L'irrésistible envie de tout comparer.

Dans la continuité de sa plateforme lancée l’an dernier, Kayak revient avec deux nouveaux films signés Herezie qui poussent encore plus loin le concept du comparateur devenu réflexe. Réalisés par No Maybe Yes, ces courts formats mettent en scène, avec un humour absurde et une mise en scène soignée, deux vacanciers incapables de s’arrêter de comparer, qu’il s’agisse de glaces ou de serviettes de plage. Un parti pris comique qui donne un ton singulier à cette campagne estivale, bien ancrée dans une écriture publicitaire qui flirte avec le burlesque. La campagne, lancée le 9 juin 2025, se déploie en TV, VOD et sur les réseaux sociaux, misant sur la complémentarité des canaux pour installer ses films auprès d’un large public.

La musique de la pub Kayak 2025 semble être une création originale composée pour cette campagne.

La pub Kayak 2025