Musique de la pub Intermarché 2025 avec la crevette en soirée

La vie ne devrait pas coûter aussi cher.

Accompagné par Romance, la campagne Intermarché mettant en scène la « crevette bling-bling », joue sur l’humour et l’absurde pour dénoncer le prix trop élevés des produits frais. On y découvre une crevette arborant fièrement une chaîne en or et un style tape-à-l’œil, symbole ironique de la flambée des prix. Cette mise en scène décalée, typique de la campagne « La vie ne devrait pas être aussi chère », illustre à quel point certains produits du quotidien peuvent sembler luxueux face à la réalité économique des ménages. À travers ce film, Intermarché rappelle que les produits frais ne devraient pas être un privilège, mais accessibles à tous. Fidèle à son engagement contre la vie chère, l’enseigne combine ainsi message social et ton léger pour continuer à marquer les esprits tout en renforçant sa proximité avec les consommateurs.

La musique de la pub Intermarché avec la crevette est Silhouettes de Warner Chappell Production Music.

La pub Intermarché avec la crevette

La musique de la pub Intermarché avec la crevette