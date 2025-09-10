Musique de la pub Honda Moto 2025

Par la Réclame le 10/09/2025

Temps de lecture : 1 min

Quand attendre devient voyager.

Honda France et DDB Paris signent avec « The Bored Cam » une campagne qui joue sur un constat universel : l’attente interminable dans les aéroports. En captant ces instants de lassitude à Roissy et en les diffusant en direct sur les écrans de l’aéroport, la marque rappelle avec force qu’un vrai voyage ne commence pas à l’arrivée, mais dès que l’on prend la route. Avec ses modèles phares, Honda réaffirme que la moto reste le moyen le plus immédiat et authentique de vivre la liberté.

La musique de la pub Honda 2025 est Blue Inside Out de Leonard Desarthe et Neïma Naouri.

La pub Honda Moto 2025

La musique de la pub Honda Moto 2025 

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : Honda
  • Pays : France
  • Diffusion : Septembre 2025

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : Olyn

Scan booksponsorisé

Heroiks lance Versus : un nouveau modèle d'agence créative 100% IA générative

Heroiks lance Versus : un nouveau modèle d'agence créative 100% IA générative

Agence : HEROIKS

Scan Booksponsorisé

La saga Reef de Free est de retour pour sa 4e saison

La saga Reef de Free est de retour pour sa 4e saison

Agence : BUZZMAN

Scan Booksponsorisé

Avec Canal+, le sport c'est la vie

Avec Canal+, le sport c'est la vie

Agence : BETC

Scan Booksponsorisé

New York prend vie à Paris le temps d’une immersion éphémère

New York prend vie à Paris le temps d’une immersion éphémère

Agence : Hungry and Foolish

Scan Booksponsorisé

2ème étoile du label RSE Agence Actives pour dps

2ème étoile du label RSE Agence Actives pour dps

Agence : dps

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant