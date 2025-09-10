Musique de la pub Honda Moto 2025

Quand attendre devient voyager.

Honda France et DDB Paris signent avec « The Bored Cam » une campagne qui joue sur un constat universel : l’attente interminable dans les aéroports. En captant ces instants de lassitude à Roissy et en les diffusant en direct sur les écrans de l’aéroport, la marque rappelle avec force qu’un vrai voyage ne commence pas à l’arrivée, mais dès que l’on prend la route. Avec ses modèles phares, Honda réaffirme que la moto reste le moyen le plus immédiat et authentique de vivre la liberté.

La musique de la pub Honda 2025 est Blue Inside Out de Leonard Desarthe et Neïma Naouri.

