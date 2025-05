Une love story au coeur du tournoi.

Pour Roland-Garros 2025, BNP Paribas, partenaire historique du tournoi depuis plus de 50 ans, célèbre ses 25 ans de soutien aux ramasseurs de balles avec une campagne signée Willie Beamen. Le film met en scène Elio et Maxine, deux adolescents en pleine sélection des « Ballos », offrant un regard sensible sur cette expérience formatrice. En complément du spot TV, la Ball Kids Academy, une web-réalité immersive, suit le quotidien de six jeunes ramasseurs, entre coulisses et entraînements, donnant à voir une autre facette du tournoi. À travers cette campagne, BNP Paribas confirme son engagement auprès de la jeunesse du tennis, en valorisant ces acteurs discrets mais essentiels de Roland-Garros.

La musique de la pub BNP Paribas Roland-Garros 2025 est Si tu m’aimes demain de Iliona.

La pub BNP Paribas Roland-Garros 2025

La musique de la pub BNP Paribas Roland-Garros 2025