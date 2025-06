Musique de la pub C’est BIO la France 2025

C'est bio la France !

Avec « C’est bio la France ! », l’Agence BIO et The Good Company veulent redonner au bio une image plus chaleureuse et accessible. Fini les discours moralisateurs : la campagne célèbre le goût, la convivialité et l’amour des bons repas, chers aux Français. En valorisant toutes les cuisines du pays, des plats de famille aux recettes du terroir, elle reconnecte le bio à une fierté culturelle partagée. Une approche plus populaire, plus inclusive, pour faire du bio non plus un effort, mais une évidence.

La musique de la pub Agence BIO – C’est BIO la France 2025 est un remix modernisé de Passe-moi les crudités de Bourvil.



