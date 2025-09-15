Musique de la pub Barilla 2025

Par la Réclame le 15/09/2025

Temps de lecture : 1 min

Une histoire servie al dente.

Avec « La véritable histoire de Pasticcino », Barilla signe un nouveau chapitre de sa plateforme mondiale Tastes Like Family, orchestrée par Le Pub. Réalisé par Andrea Pecora, le film retrace l’histoire inattendue de Luigi Montanini, alias Pasticcino, pâtissier de Modène devenu par hasard cuisinier des paddocks de F1 dans les années 70. Entre deux courses, ses assiettes de pâtes transformaient l’univers ultra-compétitif en parenthèse de rires et de proximité, rappelant la puissance universelle du partage autour d’un repas. Un storytelling fort qui mêle archives, reconstitution et témoignage, et qui fait résonner la convivialité italienne au cœur d’un territoire sportif mondial. La campagne, déployée en TV, digital et social media, prolonge par ailleurs le partenariat officiel entre Barilla et la Formule 1, scellé en avril dernier.

La musique de la pub Barilla 2025 semble être une création originale pour cette campagne par le compositeur Nicola Piovani.

La pub Barilla 2025

Crédits

  • Annonceur : Barilla
  • Pays : Global
  • Diffusion : Septembre 2025

