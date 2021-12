Que les fêtes commencent

Apple lance les hostilités de fin d’année et met en scène les produits susceptibles de se trouver sous le sapin dans une chorégraphie festive et colorée. Dernier-né des iPhones, Apple Watch Series, porte-clés en cuir AirTag, Air Pods, Mac Book et iMac, aucun produit n’est oublié… que les fêtes commencent !

La musique de la pub Apple Noël 2021 est à découvrir après la vidéo qui suit.

Pub Apple Noël 2021

Musique de la pub Apple Noël 2021

Publicités