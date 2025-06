Toute première fois.

Pour ses 20 ans, allopneus.com change de ton avec une nouvelle campagne signée Mindoza, pensée pour ceux qui n’ont jamais acheté leurs pneus en ligne. Avec le message « pour la toute, toute première fois… », la marque veut rassurer les novices et montrer que changer ses pneus peut être simple, rapide et sans stress. Le film réalisé par Julian Nodolwsky joue la carte de l’humour et de la tendresse, en mettant en scène cette première fois comme un petit moment de fierté. Allopneus.com s’adresse à tous, avec une campagne qui casse les clichés et modernise l’image de l’entretien auto. Un tournant stratégique porté par un dispositif média d’envergure.

La musique de la pub Allopneus 2025 est Toute première fois de Jeanne Mas.

