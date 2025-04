Masterclass : Face à l’adversité, be a BOSS brand ! La méthode des marques qui performent

Rendez-vous le 20 mai pour un événement hybride avec Insign.

Fragmentation des audiences, saturation des messages, défi de l’attention, pression sur la performance marketing, crise de la confiance, exigences croissantes en matière de responsabilité… Les CMO avancent désormais en terrain instable. L’adversité n’est plus une exception : elle est devenue la norme en temps de permacrise.

Comment construire et piloter une marque performante dans ce contexte ? Quels leviers activer pour affirmer son leadership et rester pertinent auprès de ses publics ? Et comment créer une proximité durable, sans franchir la ligne rouge de l’intrusion ?

Autant de questions auxquelles répondra cette Masterclass inédite proposée par Insign et la Réclame. Un rendez-vous qui vous présentera la méthode propriétaire BOSS brands d’Insign avec de véritables actions à mettre en place. Le tout dans un format inédit pour nous : en présentiel dans les locaux d’Insign le 20 mai dès 8h30 (Paris 11ᵉ) mais aussi en distanciel sous forme de webinar dès 9h !

Les intervenant•es

Cette masterclass sera animée par Xuoan Duquesne, rédacteur en chef de la Réclame, et donnera la parole à trois expert·es du collectif Insign :

– Karine Sentenac : Senior partner – Directrice générale chez Insign



– Eva Van Ruymbeke : Directrice des stratégies narratives et e-influence



– Benjamin Caillé : Directeur du planning stratégique

Le programme

Introduction : L’adversité comme nouvelle norme

1. Repenser le leadership de marque [LE WHY]

2. De la théorie à la pratique [LE HOW]

3. L’arsenal du BOSS Brand [LE WHAT]

Conclusion : les actions à mettre en place dès demain

Questions-réponses

Comment s’inscrire ?

Pour participer, deux formats au choix :

– En présentiel, dans les locaux d’Insign

📍21 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris

🗓️ 20 mai 2025 dès 8h30





– En distanciel, en suivant le webinar

🗓️ 20 mai 2025 dès 9h