L’escape game d’IKEA à Paris : quand le rangement devient une aventure

En souhaitant de bonnes vacances à tous les voyageurs de la gare Saint-Lazare.

Pour marquer le début des vacances scolaires, le géant suédois du meuble IKEA organise un événement à ne pas manquer : un escape game géolocalisé sur le parvis de la gare Saint-Lazare les 20 et 21 octobre prochains. Baptisé « IKEA home lab, » ce jeu interactif propose aux participants une aventure de résolution d’énigmes dans le but de réorganiser l’intérieur de la famille fictive Lundberg. La perspective ? La visite de leur belle-fille, Stéphanie. En franchissant les différentes pièces de la maison virtuelle, les joueurs devront chercher des indices pour venir à bout de plusieurs casse-têtes, tout cela dans un univers riche en solutions de rangement signées IKEA.

Outre le jeu en lui-même, qui peut accueillir des équipes de 1 à 5 personnes, l’événement offrira des créneaux de découverte du nouvel outil de projection en 3D « IKEA home lab ». Cette expérience immersive, actuellement disponible dans les magasins IKEA parisiens La Madeleine et Daumesnil, permet aux visiteurs de visualiser leurs projets d’aménagement intérieur en naviguant à travers le catalogue de la marque. Cette technologie sera bientôt déployée dans tous les magasins parisiens.

Ce n’est pas seulement un jeu, mais aussi une affirmation stratégique pour IKEA. En initiant cette démarche ludique et technologique, la marque suédoise se positionne comme le leader incontesté du rangement domestique et défend l’idée que l’organisation est la clé d’une vie plus sereine. Et pour les participants qui réussiront la mission, IKEA offre des cartes-cadeaux allant de 10 à 500 €. Une manière habile de marier engagement client et message de marque.