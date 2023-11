La Fondation Abbé Pierre dévoile une campagne émouvante contre le mal-logement

Avec un plot-twist qui a de quoi émouvoir un cœur de glace.

Pour mettre en lumière les défis persistants du mal-logement à l’approche de l’hiver, la Fondation Abbé Pierre lance une campagne de sensibilisation percutante en partenariat avec l’agence Fred & Farid Paris. Cette initiative se matérialise sous la forme d’un court-métrage réalisé par Valérie Donzelli, reconnue pour sa capacité à mêler drame et fantaisie. Le film tisse une histoire complexe de solidarité et d’humanité, incitant le public à réfléchir à ses propres perceptions et à l’idée d’une humanité partagée.

Bien que le fond sonore de cette vidéo publicitaire, tellement bien rodée qu’elle en devient plutôt un court métrage, accompagne avec brio tous les moments hautement émotifs de cette courte histoire, celle-ci doit plutôt sa force à son réalisme. En effet, chaque d’entre nous voit régulièrement, si ce n’est tous les jours, des personnes SDF en grande difficulté quotidienne. Et bien que beaucoup donnent à des associations dont la mission est de leur venir en aide, il est difficile de ne pas souhaiter pouvoir venir en aide à chaque individu que nous croisons… Tout en sachant parfaitement que cela est impossible. Voilà la raison pour laquelle nous nous sentons si proches de chaque personnage, qui sont ces héros du quotidien que nous aspirons à devenir.

Les visuels de la campagne en affichage, réalisés par Yann Le Pape, mettent en avant les héritiers contemporains de l’abbé Pierre, de la bénévole dévouée à la personne offrant un simple geste de solidarité – et qui peut être n’importe qui.

Cette campagne démarre le 15 novembre 2023, et s’étendra sur divers supports médiatiques, dont la télévision, l’affichage, l’affichage digital, l’internet et la radio. Elle vise à raviver la flamme de la solidarité et à rappeler que le combat contre le mal-logement est plus essentiel que jamais dans un contexte de précarisation croissante.