Comment Suze s’est rendu populaire auprès de la Gen Z

PMU kitsch, bingo et jeu de fléchettes.

Depuis quelques années, les apéritifs vintage reviennent à la mode, à l’image de la Suze (groupe Pernod Ricard), reconnaissable à sa bouteille orangée et son logo bicolore. Cette liqueur de gentiane amère (une plante aux propriétés médicinales) attire aujourd’hui une population de niche et se retrouve désormais à la carte de bars à cocktails branchés.

Mais quid des nouvelles générations ? Si les 30 ans et plus ont certainement déjà aperçu une bouteille de Suze chez leurs parents, grands-parents ou Tonton Aurèle, gageons que la majorité d’entre elles n’a peut-être jamais entendu parler de la marque.

Comment attirer une cible plus jeune et massive et leur faire découvrir la marque ? L’agence Double 2 a pris le parti de l’expérience, en mêlant content, influence, RP et rétro kitsch au sein de lieux pimpés pour l’occasion en bars de quartiers : Chez Suz’ie, les jeux à gratter flirtaient avec le bingo et les jeux de fléchettes.

Arthur Guillemot, experiences project manager chez Pernod Ricard France, et Guillaume Pommier, directeur général de l’agence Double 2, reviennent sur cette expérience au long cours.

Le brief

La marque Suze existe sous cette appellation depuis les années 1920 (la liqueur a été créée au XIXe siècle par Henri Porte). En 2022, la Suze Tonic 0% (l’une des associations les plus courantes), une nouvelle recette en version sans alcool et pré-mixée est lancée. De l’aveu même d’Arthur Guillemot, ce lancement a donné “un second souffle” à la marque et permis de retravailler la plateforme d’activation. Des moyens sont donnés par le groupe pour investir sur la marque. Pour cette campagne, “l’ambition a été de relancer à la fois la référence sans alcool et la référence classique autour d’une plateforme événementielle. Nous avions plusieurs objectifs, dont celui de massifier la dégustation de Suze, de faire connaître le produit à la nouvelle génération, mais aussi de lui faire découvrir notre innovation alternative sans alcool”, explique Arthur Guillemot.

Le brief est simple : proposer une expérience “cool”, et d’ampleur pour atteindre ces objectifs. Suze le sait, tester ne veut pas dire approuver, le produit peut diviser, l’enjeu était autant dans le faire venir que dans la découverte.

“Il y avait un enjeu de cible important, poursuit Guillaume Pommier, DG de l’agence Double 2. Suze rallie une cible âgée ou très niche, et une population qui va chercher dans le rétro des goûts actuels. C’est assez difficile à saisir d’un point de vue publicitaire. Pour l’agence, le défi est d’élargir cette cible avec les codes de la marque, sans dénaturer sa coolitude à leur égard, et tout en attribuant le sujet clivant du goût.

“Ce n’est pas un visuel publicitaire qui peut massifier cette connaissance de la marque. Il faut raconter la marque, son univers visuel, adresser les cibles et amener à une logique de test et de dégustation”, rappelle-t-il encore. L’agence explique avoir traité cela comme un brief social média : d’un point de vue cible, usage, tendance, insight, et comportement de consommation. “Ensuite, nous l’avons pensé comme un contenu”. Dans la recommandation initiale, “une colonne vertébrale d’animation du lieu est proposé (au-delà de la seule transformation d’un lieu en PMU), un contenu central, visible, pour animer l’endroit et pensé pour être ensuite déployé avec de l’influence, des RP, etc.”

Arthur Guillemot le concède : “C’est cette colonne vertébrale ‘contenu’ qui nous a plu, façon slow build, car elle peut être utilisée sur du long terme grâce à tout l’univers développé autour de ce PMU Kitsch, Chez Suz’ie.” “C’est une plateforme de communication où l’expression est physique (contenu, expérience, etc.)”, appuie Guillaume Pommier.

La campagne

Le concept : créer une franchise de bars nommée Chez Suz’ie incarnant volontairement la marque. Un endroit où tous les items sollicités par cette cible – “cherchant dans ces lieux rétro un goût d’antan remis à la note du jour” – sont présents. Un lieu de convivialité, plus intimiste, où l’on se pose au comptoir avec son jeu à gratter, la TV allumée en fond, le bingo qui tourne et le jeu de fléchettes dans un coin (rebrandé en Suze pour l’occasion).

L’agence explique avoir voulu travailler la marque au travers de lieu à recréer indéfiniment, un “PMU cool”.

– 4 bars ouverts Chez Suz’ie à Paris, Nantes, Lyon et Hossgore pendant 4 mois avec un objet télévisuel central diffusant “en direct”, une animation bingo, des contenus INA, des blind test, un jeu de fléchettes et des sets musicaux (Miel de Montagne pour la soirée de lancement à Paris) ;

– événementalisation / dégustation pour faire découvrir les 2 produits ;

– goodies / merchandising “la marque a un très fort potentiel visuel” dédiés au service et au personnel pour respecter les contraintes de la loi Evin.

“Ça nous a donné en fait un terrain de jeu complet pour prendre en puissance ou aller sur du plus tactique avec la marque”, se réjouit Arthur Guillemot. “Avec la loi Evin, nous sommes parfois tenus de faire ce sacrifice de l’attribution en privilégiant l’expérience au branding. Nous préférons proposer un lieu cohérent, avec une décoration ou des expériences également cohérentes, quitte à ne pas pouvoir apposer notre logo. C’est un peu une bataille permanente pour les agences avec qui on travaille.”

Les résultats

– 1,5 million d’impressions ;

– plus de 100 000 personnes touchées sur 4 sites cumulés ;

– 150 dégustations (5 centilitres, un quart de verre) ;

– impressions cumulées de 2,8 millions sur les partenariats médias ;

– reach cumulée de 2,15 millions.

Les clés de succès

– La justesse culturelle et le patrimoine de la marque

La vague rétro kitsch des dernières années ne pouvait mieux profiter à Suze pour déployer son expérience aussi bien auprès des adeptes de la marque qu’une nouvelle cible plus jeune, mais sensible à l’univers culturel de la marque et son patrimoine.

“La marque bénéficie d’un incroyable affect, notamment auprès de consommateurs qui connaissent la marque depuis des années, un peu à l’image de Ricard”, précise Arthur Guillemot. “On ne peut pas proposer la même opération à une autre marque. Toutes les marques ne peuvent pas être Suze ou Ricard, il faut être juste culturellement”, confirme Guillaume Pommier.

“Nous avons eu la chance de tomber sur un bar absolument fan de la marque à Nantes. On pensait qu’il serait compliqué d’en trouver un acceptant d’être redécoré pendant 4 mois et de jouer le jeu à fond, se rappelle Arthur Guillemot. On a eu la chance de tomber sur cet établissement dont le directeur est absolument fan de la marque et a joué le jeu en quasi-autonomie. Pour un lieu où l’investissement en moyen est bien inférieur à d’autres villes comme Paris et Lyon, il nous a apporté une impression des dégustations en proportion bien supérieure aux autres établissements. C’est devenu une best practice pour nous : trouver des établissements tactiques du même type. Qui de mieux pour incarner la marque que les gens qui la servent tout simplement ?”

Double 2 ajoute : “Ça fait totalement écho à une chose que l’on entend depuis très longtemps en communication, et peu d’agences vous diront le contraire : la justesse culturelle est le moteur d’amplification le plus fort potentiellement.”

– L’implication

“Il y a un important travail de coordination, Suze a été très présent sur les lieux et à toutes les étapes, se souvient le DG de l’agence Double 2. Ça change beaucoup de choses, les gens qui viennent ne se retrouvent pas face à un panneau publicitaire bien écrit, ils sont face à des engagements et de l’énergie.”

– La pertinence

Pour Suze, la réponse du brief “visait juste”. “On obtient parfois des réponses très génériques quand on attend un enrichissement de la plateforme, un niveau de granularité affiné et pas simplement un copier-coller de méthodologie d’activation, explique l’experiences project manager de Pernod Ricard. Avec Double 2, la colonne vertébrale contenu nous a immédiatement séduits. Chez Suz’ie ne faisait partie de la plateforme de marque, désormais, c’est un mode d’activation totalement intégré.”