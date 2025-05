L’ACPM s’intéresse au rapport des Français à la presse et au tourisme

Le bonheur est-il de lire son journal préféré sur un transat en plein soleil ?

L’ACPM dévoile ce 27 mai 2025 les résultats de son étude annuelle OneNext Insight, réalisée en France. Cette enquête croise les données d’audience des marques de presse et les comportements de consommation média et produits. L’étude s’intéresse autant à l’influence de la presse qu’aux comportements des Français face à leurs vacances.

La presse demeure le premier média choisi par les Français pour comprendre des questions complexes, être mieux informé que les autres et trouver les informations les plus fiables. Selon l’étude, les grands lecteurs de presse ont un fort attachement à la lecture quotidienne de leur journal (indice 171) et intègrent souvent les informations lues dans leurs échanges quotidiens (indice 152). Par ailleurs, la publicité en presse est plébiscitée, perçue comme esthétique, glamour et haut de gamme. Pour plus d’un lecteur sur deux, ces publicités permettent de découvrir des produits ou services nouveaux, et près d’un tiers est incité à se rendre en magasin.

Côté tourisme, les Français aiment garder la main : ils sont 56 % à dire qu’ils aiment organiser eux-mêmes leurs vacances et le contexte économique, social et géopolitique pèse de plus en plus lourd dans le choix de la destination pour 58 % d’entre eux (+9 points par rapport à 2020). Pour 52 % d’entre eux, pas de vacances sans soleil garanti. À contre-pied des habitudes numériques, 46 % déclarent même se déconnecter pendant leurs congés.

Chez les 25-34 ans, les arbitrages sont plus tranchés : 49 % changent volontiers de destination pour un tarif attractif, 46 % font pleinement confiance aux compagnies low-cost, et 36 % partent juste pour « manger, boire et bronzer ». Côté destinations, le podium France place l’Auvergne Rhône-Alpes, l’Occitanie et la Bretagne en tête. Pour les séjours à l’étranger, l’Espagne, l’Italie et le Portugal arrivent en première ligne.